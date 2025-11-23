«Зенит» обыграл «Пари НН» и возглавил таблицу РПЛ

«Зенит» на выезде победил «Пари НН» в матче 16-го тура РПЛ — 2:0.

На 48-й минуте счет открыл Максим Глушенков, на 70-й минуте преимущество сине-бело-голубых удвоил Вендел.

«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга опередил ЦСКА (33 очка) и «Краснодар» (33), у которого остается один матч в запасе.

«Пари НН» потерпел 12-е поражение в 16 матчах. Нижегородцы с 8 очками — на последнем 16-м месте.

В 17-м туре РПЛ «Зенит» примет «Рубин» 30 ноября, «Пари НН» сыграет в гостях с «Акроном» 29 ноября.