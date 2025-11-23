«Зенит» обыграл «Пари НН» и возглавил таблицу РПЛ
«Зенит» на выезде победил «Пари НН» в матче 16-го тура РПЛ — 2:0.
На 48-й минуте счет открыл Максим Глушенков, на 70-й минуте преимущество сине-бело-голубых удвоил Вендел.
«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга опередил ЦСКА (33 очка) и «Краснодар» (33), у которого остается один матч в запасе.
«Пари НН» потерпел 12-е поражение в 16 матчах. Нижегородцы с 8 очками — на последнем 16-м месте.
В 17-м туре РПЛ «Зенит» примет «Рубин» 30 ноября, «Пари НН» сыграет в гостях с «Акроном» 29 ноября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|9
|6
|1
|31-12
|33
|
2
|ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|
3
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|
7
|Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|
8
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
9
|Ростов
|16
|4
|6
|6
|12-17
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Кр. Советов
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|
12
|Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|
13
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|16
|2
|2
|12
|9-27
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|1 : 0
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|1 : 0
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|2 : 0
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|0 : 2
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|7
|1
|2
Новости