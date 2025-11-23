Футбол
Сегодня, 17:11

«Зенит» обыграл «Пари НН» и возглавил таблицу РПЛ

Руслан Минаев
Александр Соболев и Максим Глушенков.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» на выезде победил «Пари НН» в матче 16-го тура РПЛ — 2:0.

На 48-й минуте счет открыл Максим Глушенков, на 70-й минуте преимущество сине-бело-голубых удвоил Вендел.

«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга опередил ЦСКА (33 очка) и «Краснодар» (33), у которого остается один матч в запасе.

«Пари НН» потерпел 12-е поражение в 16 матчах. Нижегородцы с 8 очками — на последнем 16-м месте.

В 17-м туре РПЛ «Зенит» примет «Рубин» 30 ноября, «Пари НН» сыграет в гостях с «Акроном» 29 ноября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:2
Зенит
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Динамо» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ
РПЛ, расписание и результаты 16-го тура: «Спартак» победил ЦСКА, «Локомотив» против «Краснодара» и другие матчи
Смородская: «Последние тренеры в «Спартаке» — это просто ужас. Мне нравится Карпин, но для него путь туда закрыт»
«Пари НН» — «Зенит»: видео голов матча РПЛ
«Зенит» победил «Пари НН» на выезде: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Пари НН» — «Зенит»: Вендел удвоил преимущество сине-бело-голубых
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • kapran

    хоть бы сегодня Локо выиграло !! ) у всех по 33 будет

    23.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Глуш - красавец! Гол и созданный для второго гола момент. Сегодня на поле в Нижнем Новгороде на поле выходили СЕМЬ россиян в составе Зенита! Почаще бы видеть такую картину....

    23.11.2025

  • Кудрявый мальчуган

    Красноперки и Фобии негодуют! Бггг.

    23.11.2025

  • Clever77

    шизик , твои ники дибильные все итак знают. Фобия-Aprel-Заполярье говнополивалка тупорылая :joy::joy::joy: насколько нужно быть убогим и ничтожным

    23.11.2025

  • АнтиматериюПродамДорого

    Ты бредишь? Иди спать!

    23.11.2025

  • Заполярье

    Хохло-бот, что забыл на ветке? Приезжай на Урал - проверим...:rofl:

    23.11.2025

  • инок

    Семак уйди уже из Зенита - нет сил смотреть на это убожество.(

    23.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Луис Энрике + Педро + Мостовой

    23.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Ну вот, таблица приобрела нормальный и привычный вид.....Столетие львов отпразнуем по графику, чемпионами.....:thumbsup:

    23.11.2025

  • Clever77

    Не пиз…боль хрюндель

    23.11.2025

  • Игорь Малышев

    хохол, не гунди

    23.11.2025

  • Sergio 666

    С победой нас. Максимка единственный кто обостряет и тянет эту телегу. Это было 16 место лиги.

    23.11.2025

  • Фобия

    Придворное недоразумение, проиграло даже в Горьком! Просто прекрасно! Россия будет свободной от РФС! Зенитий позор России! :face_with_monocle::money_mouth::rofl:

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Подзывай клончиков и ссыте гуртом поносом под себя.

    23.11.2025

  • richardford

    Манекены отстают на пять очков.

    23.11.2025

  • Lars Berger

    Послематчевое интервью с одним из победителей Нижнего Новгорода. - Вот скажите, Нино... За команду какого города Вы играете? - Ой-ля-ля!.. Сантос-Педро!.. - Дятел, ты играешь за команду из Санкт-Петербурга...

    23.11.2025

  • alex111

    Обычно целиком такие матчи не смотрю , так подошёл ,посмотрел ,отошёл. На этот раз решил всё же посмотрю от начало и до конца , понял одно, больше такой ошибки не допущу и вернусь к обычному просмотру пришёл - ушёл . Я вообще не понимаю ,что Н Н вообще делает в РПЛ ??? Просто абсолютные (0)! Ни одного момента ,ни одной вразумительной атаки , даже не было никакой надежды на гол " дурак ". Кроме болельщиков Зеита этот нижегородский балаган смотреть нет никакого смысла , просто позорище . Зенит даже поздравлять с победой над этим караван- сараем стыдно , честное слово .

    23.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    матч где все было известно заранее

    23.11.2025

  • vladmad_75

    Я прям удивился )))

    23.11.2025

  • Aprel

    Бумажный лев, опять опозорился...Зенитий позор России! Это факт!:face_with_monocle::money_mouth::relaxed:?

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Инвест-булик. Регламенты сегодняшние составляют далекие от спорта имяреки. В нормальной турнирной таблице, при равенстве очков, места команд определяются по лучшей разнице мячей. Учебник для 2-го курса ИФК "Организация и проведение соревнований".

    23.11.2025

  • Заполярье

    Зенитий позор России опять проиграл! Газовую гидру на кол! :zany_face:

    23.11.2025

  • Охотник на свинорылых

    Свинарики завистливые заминусили :joy::joy::joy: Как толпой шакальской нападать так они такие смелые :grin:

    23.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Сегодня желаю победы паровозам....от души буду за них болеть....:thumbsup:

    23.11.2025

  • КирпичИнвест

    Для данной игры чемпионская - это значит, что даже с аутсайдерами играешь, как с прямым конкурентом с первой минуты. В первой половине закатываешь три-четыре голешника, а на второй тайм уже можно выпускать резервистов.

    23.11.2025

  • призма

    Если проводницы грохнут Быков в таблице будет красотища!!!

    23.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Да. Наверно в голове отбитого сектанта, в команде которого Спартак Лумумба-Лимпопо с начала чемпионата был забит один гол россиянином, и то санкт-петербуржцем воспитанником Академии Зенита, так и отложилась подобная информация. Но, по Факту, победу Зениту принес россиянин, забивший гол и создавший момент для второго гола. А на поле в Нижнем Новгороде выходили СЕМЬ россиян! Обтекай, Ларс...

    23.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Сколько вопросов, Юрий, на которые вы знаете ответ. На сколько игр ваш стадион обнулят - вот интересный вопрос. Есть ли шансы у Романова стать главным - не менее интересный.

    23.11.2025

  • richardford

    Зенит водрузился на первое место, назло краснопёрке, залиханочке, залипаночке и заливаночке. Спартак в пяти очках от Зенита. Вся надежда на Балтику.

    23.11.2025

  • 99

    Нюхай подмышки Губернева , Ларсик. Ваши эфиопы лучше бразильцев :joy:

    23.11.2025

  • Skorz.

    Ничего грозы у ворот Зенита , не предвещало , ее и не случилось ! Команды сыграли на 75% от своего уровня . Зениту -100% не понадобилось и этого хватило . Пари--- 100% сыграть и не пытались , понимая , что и их, этих 100 не хватит. Очень демократичные 0:2 Зенит и болельщиков с победой , вернувшей Зенит на первое место ! На сколько ? Узнаем вечером .

    23.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Пари в пердив , шансов нет

    23.11.2025

  • КирпичИнвест

    Третье, даже если наши проиграют

    23.11.2025

  • МАО

    а то.

    23.11.2025

  • инок

    Глушенков и Вендел опять делают результат Зенита, только и всего..

    23.11.2025

  • МАО

    Соболев играл отлично. Уж точно не хуже Жерсона.

    23.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Гляньте статью СЭ.

    23.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    :lion_face::horse::water_buffalo::steam_locomotive: :wine_glass::pig:.............:grin::grin::grin:

    23.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Дон у нас один, дон.

    23.11.2025

  • .... возглавил таблицу РПЛ. как надолго-вот в чем вопрос

    23.11.2025

  • МАО

    дуяк.

    23.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Матч не видел, но обратил внимание на то, что и в прошлом сезоне, и в этом, у Зенита только два человека - Глушенков и Вендел, которые регулярно подтверждают свой уровень.

    23.11.2025

  • МАО

    И что сказал суперкомпьютер ?

    23.11.2025

  • sdf_1

    Неожиданно

    23.11.2025

  • Lars Berger

    Ваши - это бразильцы, Дмитрий?) Как Вам игра Соболева, Дмитрий? Дельфины не водятся в Неве?!) Как же быстро Вы отказываетесь от своих принципов, Дмитрий! Вы, Дмитрий, часом не либерал?)

    23.11.2025

  • Ваня Ванечкин

    По таблице мы определяем, кто старался и играл на победу, а кто ныл, плакал, ссался в штанишки и орал на тренера/судей/ресурс/месячные пришли. Зенит с победой!

    23.11.2025

  • Jackson 57

    И тем не менее - у Семака пока первое место. И если бычки сольют, так первым и останется. Минимум на неделю. В худшем случае - второе. Курочка по зёрнышку...

    23.11.2025

  • МАО

    Дон Максимилиано Глушенкос.

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Немного посмотрел (матч ЦСКА в баскетболе важнее). Хоть какой то борьбы за результат матча от нижних буков не приметил. Питер выиграл особо не напрягаясь.

    23.11.2025

  • nic2316

    Всех болельщиков Зенита с заслуженной победой! Мира! Добра! Здоровья родным и близким!!!

    23.11.2025

  • Залиханочка с подливой

    Бразенитушка позорище российского футбола :rofl::rofl:

    23.11.2025

  • Valery Grigoryev

    Спасибо, Нижний. Поставка очков стабильная!

    23.11.2025

  • КирпичИнвест

    Минаев, читай регламент --- В случае равенства очков у двух или более команд места определяются: • по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); Не применяется для текущей турнирной таблицы в отношении команд, не имеющих равного количества матчей между собой. • по наибольшему числу побед во всех матчах; • по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах; и т.д. --- Зенит на 3-ем месте. У Краснодара и ЦСКА больше побед

    23.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Точно. Поставьте себе плюсик, Юрий.

    23.11.2025

  • Инта

    Зенит с победой! Не сильно себя утруждая, Зенит довёл матч к положительному результату. Макс лучший. Адамова с "сухарём".

    23.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Лев выспался, встал, потянулся, и быстрым рывком долгнал жвачных быков и коней....с победой!!!

    23.11.2025

  • Красноперка

    Позор, грязь и ужас! Долой ФК Газпромполитпроект

    23.11.2025

  • МАО

    Спасибо, пушистый.

    23.11.2025

  • Lars Berger

    Нижний Новгород - Сан-Паулу - 0:2. Бразильцы - победили.

    23.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Меня всегда умиляло выражение - чемпионская игра. У вас она - явно чемпионская, даже суперкомпьютер впечатлился.

    23.11.2025

  • Леший

    Зенитчиков с победой! Матч показал, что на контратаках получается лучше (в смысле голов), а взламывать насыщенную оборону так и не научились. Ну хоть так...

    23.11.2025

  • МАО

    А обе команды проиграть не могут ?

    23.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Леоград, с победой!!!!

    23.11.2025

  • МАО

    Офигенная статистика. У При НН нарушений раза в 3 или 4 больше, и ни одной жёлтой карточки. Мистика.

    23.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Уплотним таблицу максимально, Паровоз? Наших - с рутинной победой (Шпилевского - на выход).

    23.11.2025

  • КирпичИнвест

    На что рассчитывает Шпилевский с такой игрой - понятно. Выжать максимум, чтобы остаться в РПЛ. А вот на что рассчитывает Семак с такой игрой - загадка. Игра даже близко не чемпионская.

    23.11.2025

  • SuperDennis

    Зенит с победой. Абсолютно будничная победа над аутсайдером. Класс Зенита дал результат и автобус НН взломан успешно. Глуш провел очередной классный матч.

    23.11.2025

  • ezoloto

    Зенит, с победой ! Без лишних эмоций и особых физических затрат.

    23.11.2025

  • МАО

    Чуть прибавили скорости, и При НН развалился, а то и в атаку, и в оборону пешком. После двух забитых плюнули на это гнилое дело. Но - С Победой!

    23.11.2025

  • КирпичИнвест

    Питер с победой! Пока троевластие. Всё расставит игра Локо-Краснодар.

    23.11.2025

  • Дима Питерский

    С победой, Питер!:v:?

    23.11.2025

  • Охотник на свинорылых

    Вполноги)) спокойно и на классе! идем дальше :grin:

    23.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 16 9 6 1 31-12 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Кр. Советов 16 4 5 7 20-26 17
    12
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    13
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 16 2 2 12 9-27 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов 2 : 0
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит 0 : 2
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

