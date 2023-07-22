«Пари НН» — «Зенит»: Кассьерра открыл счет в матче
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра на 57-й минуте открыл счет в матче с «Пари НН» — 1:0.
Вильмар Барриос навесил в штрафную, откуда Зелимхан Бакаев отдал пас на Кассьерру. Маттео пробил низом и мяч, зацепив защитник «Пари НН» Дмтрия Тихого, влетел в ворота.
С 51-й минуты встречи сине-бело-голубые играют в большинстве.
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|1
|0
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|3
|
3
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
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|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Динамо
|1
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|0
|1
|1-3
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|1
|П
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|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|
|
Александр Юшин
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
|
|
Джон Кордоба
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|1
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|1
|
|
Денис Кулаков
Урал
|1
|0
|1
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