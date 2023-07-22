«Пари НН» — «Зенит»: Кассьерра открыл счет в матче

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра на 57-й минуте открыл счет в матче с «Пари НН» — 1:0.

Вильмар Барриос навесил в штрафную, откуда Зелимхан Бакаев отдал пас на Кассьерру. Маттео пробил низом и мяч, зацепив защитник «Пари НН» Дмтрия Тихого, влетел в ворота.

С 51-й минуты встречи сине-бело-голубые играют в большинстве.