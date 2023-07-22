Защитник ЦСКА Роша заявил, что на данный момент команде не хватает обоймы
Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свое состояние после полученной травмы во время матча первого тура чемпионата России против «Урала» (1:2).
Бразильский футболист получил повреждение на 32-й минуте встречи и не смог продолжать игру.
«Скоро восстановлюсь и вернусь на 100%», — приводит «Спорт День за Днем» слова Роши.
Также он отметил, что его команде не хватает обоймы для решения высоких задач.
«Конечно, я считаю, что если есть больший выбор, то это дает тебе больше опций. Очень хорошо иметь качественных игроков в обойме, и это, конечно, дает тебе большего спокойствия, и больше опций во время игры. Сейчас необходимо работать с теми, кто есть, улучшать и сосредоточиться на следующих матчах», — добавил защитник.
30 июля ЦСКА встретится с «Ахматом» в рамках второго тура РПЛ. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.
Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Всего в составе московской команды 28-летний бразилец провел 33 матча, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|
|
Александр Юшин
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Денис Кулаков
Урал
|1
|0
|1