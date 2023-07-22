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Сегодня, 16:44

Защитник ЦСКА Роша заявил, что на данный момент команде не хватает обоймы

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свое состояние после полученной травмы во время матча первого тура чемпионата России против «Урала» (1:2).

Бразильский футболист получил повреждение на 32-й минуте встречи и не смог продолжать игру.

«Скоро восстановлюсь и вернусь на 100%», — приводит «Спорт День за Днем» слова Роши.

Также он отметил, что его команде не хватает обоймы для решения высоких задач.

«Конечно, я считаю, что если есть больший выбор, то это дает тебе больше опций. Очень хорошо иметь качественных игроков в обойме, и это, конечно, дает тебе большего спокойствия, и больше опций во время игры. Сейчас необходимо работать с теми, кто есть, улучшать и сосредоточиться на следующих матчах», — добавил защитник.

30 июля ЦСКА встретится с «Ахматом» в рамках второго тура РПЛ. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Всего в составе московской команды 28-летний бразилец провел 33 матча, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zashchitnik-tsska-rosha-seychas-komande-ne-khvataet-oboymy-
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Виллиан Роша
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
3
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
12
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
13
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
14
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
15
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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