«Пари НН» — «Зенит»: нижегородцы остались в меньшинстве в начале второго тайма

Защитник «Пари НН» Виктор Александров получил красную карточку на 51-й минуте матча 1-го тура РПЛ с «Зенитом» — 0:0.

Александров сбил с ног Зелимхана Бакаева у своей штрафной и главный арбитр встречи Сергей Иванов показал ему желтую карточку. Затем после подсказки ВАР и просмотра эпизода Иванов отменил первоначальное решени и показал игроку хозяев прямую красную карточку.