«Пари НН» забил четыре гола в первом тайме матча с «Крыльями Советов»

«Пари НН» громит «Крылья Советов» в 28-м туре РПЛ — 4:0.

Пенальти на 44-й минуте реализовал Хуан Боселли. 11-метровый был назначен за толчок Романом Евгеньевым («Крылья») Александра Трошечкина («Пари НН») в штрафной. Арбитр Ранэль Зияков воспользовался подсказкой ВАР и принял решение после просмотра видеоповтора.

В добавленное время Хуан Боселли после дальней передачи вратаря нижегородцев Никиты Медведева реализовал выход один на один и оформил хет-трик.