«Пари НН» — «Крылья Советов»: Олейников отыграл один мяч

«Крылья Советов» сократили отставание в счете в матче с «Пари НН» в 28-м туре РПЛ — 1:4.

Гол на 45+5-й минуте забил Иван Олейников.