12 мая, 19:35

Канчельскис: «Уверен, что «Динамо» хватит яиц, чтобы отобрать очки у «Краснодара»

Егор Сергеев
корреспондент
Андрей Канчельскис.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о результатах бело-голубых под руководством Ролана Гусева.

В 27-м туре «Динамо» переиграло «Крылья Советов» (3:1), а в 28-м — «Спартак» со счетом 2:0. За два тура до финиша бело-голубые с 53 очками занимают 4-е место в РПЛ.

— Стало ли для вас неожиданностью такое успешное выступление «Динамо» под руководством Гусева?

— В чемпионате нужно проявить себя, а тут две игры. Команда на ходу, команда хорошая. Я думаю, что Ролан ничего не поменял. Молодец. Результат есть, хорошо. Нужно двигаться дальше. Удивлять надо в чемпионате.

— Шансы Гусева стать полноценным главным тренером «Динамо» повысились?

— Если он будет главным тренером, то будем следить. Дальше будет видно. Руководители будут принимать решение оставлять его или какого-то другого специалиста пригласить. Это их решение будет. В любом случае молодец. В будущем, возможно, станет новым главным тренером «Динамо».

— Как вы думаете, хватит ли «Динамо» яиц не смутиться, как в прошлом году, в Краснодаре, и отнять там очки в последнем туре?

— Если у них хватило сейчас яиц на две игры, то и там будут яйца. А что здесь такого? Кого бояться? В матче со «Спартаком» были железные яйца. Я уверен даже в этом, что будут.

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

