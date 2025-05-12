Канчельскис: «Уверен, что «Динамо» хватит яиц, чтобы отобрать очки у «Краснодара»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о результатах бело-голубых под руководством Ролана Гусева.

В 27-м туре «Динамо» переиграло «Крылья Советов» (3:1), а в 28-м — «Спартак» со счетом 2:0. За два тура до финиша бело-голубые с 53 очками занимают 4-е место в РПЛ.

— Стало ли для вас неожиданностью такое успешное выступление «Динамо» под руководством Гусева?

— В чемпионате нужно проявить себя, а тут две игры. Команда на ходу, команда хорошая. Я думаю, что Ролан ничего не поменял. Молодец. Результат есть, хорошо. Нужно двигаться дальше. Удивлять надо в чемпионате.

— Шансы Гусева стать полноценным главным тренером «Динамо» повысились?

— Если он будет главным тренером, то будем следить. Дальше будет видно. Руководители будут принимать решение оставлять его или какого-то другого специалиста пригласить. Это их решение будет. В любом случае молодец. В будущем, возможно, станет новым главным тренером «Динамо».

— Как вы думаете, хватит ли «Динамо» яиц не смутиться, как в прошлом году, в Краснодаре, и отнять там очки в последнем туре?

— Если у них хватило сейчас яиц на две игры, то и там будут яйца. А что здесь такого? Кого бояться? В матче со «Спартаком» были железные яйца. Я уверен даже в этом, что будут.