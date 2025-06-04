Маркиньос: «Пусть следующий сезон станет для «Спартака» чемпионским!»
Полузащитник «Спартака» Маркиньос отреагировал на то, что стал лучшим игроком сезона-2024/25 по версии болельщиков.
«Обращаюсь ко всем болельщикам «Спартака». Спасибо каждому, кто за меня голосовал. Я очень рад! Благодарю за эту награду. Уже скоро мы снова увидимся на стадионе. И пусть следующий сезон станет чемпионским!» — сказал Маркиньос.
Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 12 результативных передач.
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