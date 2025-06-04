Хавбек «Крыльев Советов» Олейников был успешно прооперирован в Германии
Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников был успешно прооперирован, сообщает пресс-служба самарского клуба.
«Желаем Ване здоровья и скорейшего возвращения», — говорится в сообщении команды.
Операция прошла в Германии. Хавбеку был поставлен диагноз разрыв переднего рога латерального мениска правого коленного сустава. Отмечается, что Олейников уже в ближайшее время вернется в Россию, где начнет процесс восстановления.
В прошедшем сезоне на счету 26-летнего футболиста 30 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами и 6 результативными передачами.
Источник: ФК «Крылья Советов»
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