Источник: «Пари НН» отправил Шпилевского в отставку

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский отправлен в отставку после поражения от «Спартака» в 27-м туре РПЛ, сообщает инсайдер Иван Карпов.

В воскресенье, 27 апреля, нижегородцы на своем поле уступили красно-белым со счетом 1:2. За три тура до завершения чемпионата «Пари НН» с 22 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице и рискует вылететь из РПЛ напрямую.

Шпилевский возглавил «Пари НН» летом 2025 года. До этого он работал в «Арисе», «Эрцгебирге», «Кайрате», «Динамо» из Бреста.

В оставшихся трех турах чемпионата России сезона-2025/26 нижегородская команда сыграет против «Ахмата», ЦСКА и «Рубина».

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