Шпилевский о слухах про его увольнение из «Пари НН»: «Ничего не знаю. Разговора с руководством не было»
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский отреагировал на появившиеся слухи о его увольнении после матча 27-го тура РПЛ со «Спартаком».
В воскресенье, 26 апреля, нижегородцы дома уступили красно-белым со счетом 1:2. Как сообщил инсайдер Иван Карпов, после этого поражения руководство «Пари НН» решило расстаться с 38-летним специалистом.
«Новости о моем уходе? Я ничего не знаю. Разговора с руководством не было. Готов ли я оставаться и работать дальше? Конечно, готов. Почему нет?» — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».
Шпилевский возглавил «Пари НН» летом 2025 года. За три тура до окончания сезона нижегородцы с 22 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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15
|Родина
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16
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Максим Глушенков
Зенит
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Никита Кривцов
Краснодар
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Мирлинд Даку
Рубин
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Натан Гассама
Балтика
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Андрей Лангович
Ростов
|2
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Педро
Зенит
|2
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Илья Рожков
Рубин
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Эгаш Касинтура
Ахмат
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Максим Савельев
Оренбург
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