Шпилевский о слухах про его увольнение из «Пари НН»: «Ничего не знаю. Разговора с руководством не было»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский отреагировал на появившиеся слухи о его увольнении после матча 27-го тура РПЛ со «Спартаком».

В воскресенье, 26 апреля, нижегородцы дома уступили красно-белым со счетом 1:2. Как сообщил инсайдер Иван Карпов, после этого поражения руководство «Пари НН» решило расстаться с 38-летним специалистом.

«Новости о моем уходе? Я ничего не знаю. Разговора с руководством не было. Готов ли я оставаться и работать дальше? Конечно, готов. Почему нет?» — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Шпилевский возглавил «Пари НН» летом 2025 года. За три тура до окончания сезона нижегородцы с 22 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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