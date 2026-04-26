В «Пари НН» отказались комментировать информацию об отставке Шпилевского

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 27-го тура РПЛ.

Ранее в воскресенье об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Без комментариев», — сказал Карасев «СЭ».

Шпилевский возглавил «Пари НН» летом 2025 года. За три тура до завершения чемпионата нижегородская команда с 22 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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