«Спартак» на выезде победил «Пари НН»

«Спартак» обыграл «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ — 2:1. Встреча прошла на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде.

Счет на 28-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Адриан Бальбоа, замкнув передачу от Реналдо Сефаса. На 45+1-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко отличился с пенальти, назначенного главным арбитром встречи Игорем Капленковым после нарушения Бальбоа на защитнике «Спартака» Руслане Литвинове.

Победный гол забил капитан московского клуба Роман Зобнин на 72-й минуте.

«Спартак» набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, «Пари НН» с 22 очками идет на предпоследней 15-й строчке.

«СЭ» вел текстовую трансляцию игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 14:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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