Тренер «Спартака» Карседо: «Возможно, Ливай получает меньше минут, чем заслуживает, но я доволен его работой»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу команды над «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ.
— Была очень важная для нас игра. Мы понимали, что нужно обязательно побеждать. Жедсон — универсальный футболист. Соперник играл в пять защитников. Я рад, что у нас есть такие футболисты, как он. Равно как и Зобнин. Они могут на разных позициях помогать команде и вносить вклад.
— Гарсия в очередной раз получает около десяти минут игрового времени. Почему так мало?
— Доволен работой Ливая. Это хороший нападающий высокого уровня. Сегодня мы решили выпустить Манфреда Угальде, потому что нам нужно было много движения. Та связь, которая у него есть с Барко, — тоже очень важно было заставлять соперника двигаться, больше бегать.
Что касается Ливая, я понимаю, что, возможно, он получает меньше минут, чем заслуживает. Но я доволен его работой. Впереди у нас еще будут игры, поэтому Гарсия свое время получит.
«Спартак» набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету Гарсии в этом сезоне 28 игра, в которых он забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0