Тренер «Спартака» Карседо: «Возможно, Ливай получает меньше минут, чем заслуживает, но я доволен его работой»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу команды над «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ.

— Была очень важная для нас игра. Мы понимали, что нужно обязательно побеждать. Жедсон — универсальный футболист. Соперник играл в пять защитников. Я рад, что у нас есть такие футболисты, как он. Равно как и Зобнин. Они могут на разных позициях помогать команде и вносить вклад.

— Гарсия в очередной раз получает около десяти минут игрового времени. Почему так мало?

— Доволен работой Ливая. Это хороший нападающий высокого уровня. Сегодня мы решили выпустить Манфреда Угальде, потому что нам нужно было много движения. Та связь, которая у него есть с Барко, — тоже очень важно было заставлять соперника двигаться, больше бегать.

Что касается Ливая, я понимаю, что, возможно, он получает меньше минут, чем заслуживает. Но я доволен его работой. Впереди у нас еще будут игры, поэтому Гарсия свое время получит.

«Спартак» набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету Гарсии в этом сезоне 28 игра, в которых он забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.