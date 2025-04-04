«Пари НН» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы

«Пари НН» и «Оренбург» объявили стартовые составы перед матчем 23-го тура РПЛ. Начало игры — в 19.00 мск.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Эктов, Шоштарич, Магкеев, Трошечкин, Вешнер, Царукян, Весино, Босели, Грулев.

Запасные: Лукьянов, Мелентьев, Марадишвили, Карапузов, Ермаков, Каккоев, Кастильо, Гоцук, Шнапцев, Кокшаров.

«Оренбург»: Москвичев, Караташ, Касимов, Татаев, Сидоров, Прохин, Башич, Рыбчинский, Гюрлюк, Мансилья, Савельев.

Запасные: Скичко, Сысуев, Сахархизан, Оганесян, Михайлов, Малых, Муро, Зотов, Сыщенко, Ревазов, Марин, Барановский.