Московское «Динамо» продлило контракт с Кутицким до 2029 года

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с полузащитником Александром Кутицким.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2028/29. Предыдущий контракт с 23-летним россиянином истекал летом 2026 года.

Кутицкий в этом сезоне забил 1 мяч и сделал 1 голевой пас в 22 матчах за бело-голубых. Всего за «Динамо» он провел 72 матча — 2 гола и 2 результативные передачи.