Борис Ротенберг о работе сына в «Локомотиве»: «Он занимается молодежным, детским и юношеским футболом»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о работе сына Бориса в «Локомотиве».

«Борис во многом занимается молодежным, детским и юношеским футболом. В «Локомотиве» сейчас выстроена очень хорошая система по развитию академии, детско-юношеского и молодежного спорта. У них же там еще очень хорошо развиваются тренеры. Там создано специальное обучение для тренеров, чтобы специалисты во всех возрастах работали по одной системе», — цитирует Ротенберга Legalbet.

38-летний Борис Ротенберг-младший выступал в качестве игрока за московское «Динамо» и «Локомотив». На его счету один матч за сборную Финляндии. Сейчас он является директором департамента развития молодежного футбола клуба.

«Локомотив» после 22 туров чемпионата России-2024/25 занимает шестое место в турнирной таблице с 40 очками.