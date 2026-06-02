«Пари НН» объявил об уходе Олусегуна, Смелова и Сарфо

«Пари НН» объявил о расставании с тремя игроками в связи с завершением срока аренды.

Нападающий Олакунле Олусегун вернулся в «Краснодар», полузащитники Егор Смелов и Алекс Сарфо — в московское «Динамо» и «Арис» соответственно.

Олусегун провел за «Пари НН» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. На счету Смелова 17 игр и 2 голевые передачи. У Сарфо за нижегородцев 14 матчей.

По итогам сезона-2025/26 «Пари НН» занял предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Первую лигу.

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