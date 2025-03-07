«Пари НН» — «Краснодар»: Батчи забил второй гол гостей

Полузащитник «Краснодара» Жуан Батчи забил гол на 36-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Пари НН» — 2:0.

Батчи со штрафной линии нанес точный удар в левый верхний угол ворот.

Для 26-летнего игрока это четвертый гол в этом сезоне чемпионата России.