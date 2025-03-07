Футбол
7 марта, 18:39

«Пари НН» — «Краснодар»: Батчи забил второй гол гостей

Ана Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Краснодара» Жуан Батчи забил гол на 36-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Пари НН» — 2:0.

Батчи со штрафной линии нанес точный удар в левый верхний угол ворот.

Для 26-летнего игрока это четвертый гол в этом сезоне чемпионата России.

Виктор Гончаренко&nbsp;&mdash; Мурад Мусаев.«Пари Нижний Новгород» — «Краснодар». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.
07 марта, 18:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:3
Краснодар
ФК Краснодар
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Жуан Батчи
