«Факел» — «Зенит»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Факел» и «Зенит» встретятся в матче 20-го тура чемпионата России в субботу, 8 марта. Игра состоится на стадионе «Факел» в Воронеже, начало — в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Факел» — «Зенит». Ключевые события встречи можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру в Воронеже покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта 2025, 14:30. Факел (Воронеж)

Перед игровым уик-эндом «Зенит» находится на первом месте в РПЛ, набрав 40 очков и опережая «Спартак» и «Краснодар» по дополнительным показателям. «Факел» с 14 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы.

Петербуржцы обыграли воронежцев в первом круге РПЛ, а также в обоих матчах группового этапа FONBET Кубка России.