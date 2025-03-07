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«Факел» — «Зенит»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Факел» и «Зенит» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Факел» и «Зенит» встретятся в матче 20-го тура чемпионата России в субботу, 8 марта. Игра состоится на стадионе «Факел» в Воронеже, начало — в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Факел» — «Зенит». Ключевые события встречи можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру в Воронеже покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.
08 марта 2025, 14:30. Факел (Воронеж)
Факел
0:2
Зенит

Перед игровым уик-эндом «Зенит» находится на первом месте в РПЛ, набрав 40 очков и опережая «Спартак» и «Краснодар» по дополнительным показателям. «Факел» с 14 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы.

Петербуржцы обыграли воронежцев в первом круге РПЛ, а также в обоих матчах группового этапа FONBET Кубка России.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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