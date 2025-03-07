«Локомотив» — «Ахмат»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Локомотив» и «Ахмат» встречаются в матче 20-го тура чемпионата России в пятницу, 7 марта. Игра на «РЖД Арене» в Москве начинается в 20.15 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча в Москве. Ключевые события игры «Локомотив» — «Ахмат» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч в столичном Черкизове показывает телеканал «Матч Премьер», трансляция начинается за 10 минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта 2025, 20:15. РЖД Арена (Москва)

Перед игровым уик-эндом «Локомотив» идет в РПЛ на четвертом месте с 36 очками. «Ахмат» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы с 16 очками. В первом круге москвичи победили грозненцев со счетом 5:0.