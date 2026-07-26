Макаров заявил, что ему без разницы на хейт фанатов «Динамо» в свою сторону

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о реакции фанатов на свое возвращение в матче первого тура против «Динамо» (0:0) на «ВТБ Арену».

— Фанаты тебя не очень хорошо приняли.

— Мне вообще без разницы. Сколько мне лет? 28. Ты думаешь я переживать за что-то буду? У меня двое детей, семья. Мне есть за что переживать.

— В этом плане как футболисты «Динамо» восприняли твое возвращение?

— Со всеми ребятами у меня хорошие отношения. Мы видимся, встречаемся. Поэтому никаких проблем.

После ухода из «Динамо», с января 2026 года футболист выступал за турецкий «Кайсериспор». Макаров провел 13 матчей, где не отметился результативными действиями. Нынешним летом вингер присоединился к «Крыльям Советов».