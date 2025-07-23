Погребняк назвал приоритетную цель «Зенита» на трансферном рынке

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился мнением о необходимости покупки нападающего клубом из Санкт-Петербурга.

«Да, действительно, атакующий набор футболистов «Зенита» внушительный. Но, как показал прошлый сезон, ребята играют нерезультативно. Поэтому клуб вынужден искать нападающего, чтобы вернуть себе титул и провести работу над ошибками. Так что покупка нападающего — приоритетная цель для них», — сказал Погребняк «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» хочет подписать нападающего «Риу Ави» Клейтона.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего нападающего в 5 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Клейтон провел за «Риу Ави» 31 матч, забил 14 голов и отдал 1 голевую передачу.