Монтес вернулся в «Локомотив» после ЧМ-2026

Защитник сборной Мексики Сесар Монтес вернулся в расположение «Локомотива» после выступления на чемпионате мира 2026 года, сообщается в Telegram-канале железнодорожников.

На чемпионате мира-2026 Монтес провел четыре встречи за сборную Мексики, которая уступила (2:3) сборной Англии в 1/8 финала.

«Локомотив» в воскресенье, 26 июля, на своем поле сыграет с «Ахматом» в матче первого тура РПЛ. Мексиканский защитник не примет участия в игре, но встретится с болельщиками клуба на автограф-сессии перед началом встречи.