В «Родине» рассказали о планах по усилению команды: «Не разбрасываемся деньгами»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об усилении команды.



«Эта игра никак не повлияла на трансферы, ни в плюс, ни в минус. Мы, прежде всего, рассчитываем на внутренний рост нашего коллектива в целом и наших игроков, которые заслужили право играть за «Родину» в РПЛ — им нужно время. А потенциальные новички будут.

Мы не разбрасываемся деньгами, а точечно работаем по тем игрокам, которых наметили. Их нужно хладнокровно ждать и каждые два-три дня совершать шаги, которые приблизят их приход. Чтобы не переплачивать, нужно будет дожимать ситуацию в августе, именно тогда запросы потенциальных новичков опустятся до разумных», — сказал Зинин «СЭ».



Во 2-м туре чемпионата России-2026/27 «Родина» примет на своем поле «Ростов».