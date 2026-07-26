Генеральный директор «Динамо» Пивоваров: «Наша задача — бороться за трофеи»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров назвал цели бело-голубых в сезоне-2026/27.

«Наша задача — бороться за трофеи. Но предпосылками для этого является ситуация, когда мы занимаем высокие места. За последние четыре года у нас было как минимум три случая, когда боролись за первые места и за Кубок России. В прошлом сезоне мы в полутора шагах были от победы в турнире, который в итоге выиграл клуб, который мы прошли. Мы все время где-то близко, но пока не достигаем этого», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

25 июля в 1-м туре РПЛ московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью в матче против «Крыльев Советов» (0:0). Во 2-м туре бело-голубые 1 августа на выезде сыграют против «Балтики».