Чернов — о бывших игроках ЦСКА в «Спартаке»: «Футболисты отдаются на все сто, и не важно, какой это клуб»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре бывших игроков ЦСКА за «Спартак».

«Футболисты — люди подневольные. Ты будешь отдаваться на все сто там, где играешь. Не важно, какой это клуб. Когда Помазун играл за ЦСКА, он тоже показывал свой класс. Теперь он принес победу в Кубке «Спартаку», — сказал Чернов «СЭ».

Помазун — воспитанник ЦСКА. Зимой 2025 года вратарь перешел в «Спартак». За красно-белых на счету 29-летнего россиянина 13 матчей.

Чернов является воспитанником ЦСКА, как и форвард Антон Заболотный, игравший за «Спартак» в сезоне-2025/26.