Капитан «Спартака» Зобнин о попавшей в больницу МакSим: «Обязательно поможем, если нужно, финансово»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сообщил, что команда готова помочь госпитализированной певице Марине Максимовой (МакSим).

Певица отменила концерт в Павлодаре 25 июля и попала в больницу из-за ухудшения здоровья на фоне стресса после смерти отца.

«Сейчас у нас будет выходной, после него обязательно соберемся, обсудим этот момент. Обязательно поможем. Может быть, запишем какое-то видео. Если нужно финансово помочь, конечно, все это сделаем. Следим, желаем здоровья», — приводит Зобнина ТАСС.

Песня МакSим «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном красно-белых. Певица неоднократно выступала на матчах столичного клуба.

25 июля в 1-м туре РПЛ «Спартак» на своем поле обыграл «Родину» со счетом 3:0.