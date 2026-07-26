Чернов — о периоде в «Спартаке»: «Все было отлично, но отношение в последние полгода чуть задело»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов в комментарии для «СЭ» рассказал о периоде игры за «Спартак».

«Все было отлично. Последние полгода только не очень. Но там и травма была, и отношение поменялось. Потревожило ли это меня? Чуть задело, но не страшно. Я однозначно вырос в «Спартаке» как игрок. В этом клубе совершенно другое давление. Для меня это был хороший опыт», — сказал Чернов «СЭ».

Чернов играл за «Спартак» с 2022 по 2026 год. 30-летний россиянин покинул клуб по окончании контракта этим летом. 18 июня защитник подписал соглашение с «Крыльями Советов» до 2029 года.