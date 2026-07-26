В «Родине» прокомментировали дебют команды в РПЛ: «Не показали свои возможности»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» поражение команды в матче 1-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).



«Главный вывод по матчу: мы не показали свои возможности. Команде объективно нужно время, чтобы начать их показывать. Я не сомневаюсь, что мы можем и будем играть в футбол. А пока набиваем шишки. Мы, полностью сохраняя составы ФНЛ, были готовы к тому, что придется пройти через испытания, и это будет тяжело.

Нужно запастись терпением, продолжать работать и от тура к туру вносить корректировки. Слишком существенная разница между тем, откуда мы пришли и куда попали. В одночасье ее не ликвидируешь. Чтобы адаптироваться к другим скоростям, другой интенсивности и совершенно другим принципам игры соперников, нежели в ФНЛ, нужно матчей 10-12. Надеюсь, нам понадобится меньше времени», — сказал Зинин «СЭ».



Во 2-м туре чемпионата России-2026/27 «Родина» примет на своем поле «Ростов».