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Сегодня, 16:07

Ещенко — о продлении Барко: «Если игрок хочет уйти, чего его держать? Пруцев вернулся и сразу забил»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко. По информации СМИ, 27-летний аргентинец может вернуться в «Ривер Плейт».

«Продление Барко? Нужно отдать должное, что якорь он не бросает и играет на команду. Но если игрок хочет уйти, чего его держать? Если он не захочет идти на те условия, которые «Спартак» предлагает, смысл его оставлять? Тем более, Пруцев вернулся и сразу забил», — сказал Ещенко «СЭ».

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» в июле 2024 года. Хавбек провел за московскую команду 75 матчей, забил 22 гола и сделал 19 результативных передач.

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Андрей Ещенко
Эсекьель Барко
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
4
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
8
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх 1 : 2
25.07 20:45 Спартак – Родина 3 : 0
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат 1 : 1
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
И К Ж
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос

Зенит

 1 0 1
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 1 0 1
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