Ещенко — о продлении Барко: «Если игрок хочет уйти, чего его держать? Пруцев вернулся и сразу забил»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко. По информации СМИ, 27-летний аргентинец может вернуться в «Ривер Плейт».

«Продление Барко? Нужно отдать должное, что якорь он не бросает и играет на команду. Но если игрок хочет уйти, чего его держать? Если он не захочет идти на те условия, которые «Спартак» предлагает, смысл его оставлять? Тем более, Пруцев вернулся и сразу забил», — сказал Ещенко «СЭ».

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» в июле 2024 года. Хавбек провел за московскую команду 75 матчей, забил 22 гола и сделал 19 результативных передач.