«Рубин» — «Краснодар»: во сколько начало матча РПЛ

«Рубин» и «Краснодар» сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в воскресенье, 26 июля. Встреча пройдет в Казани на «Ак Барс Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Артем Чистяков.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

26 июля, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

Матч можно будет посмотреть бесплатно на федеральном телеканале «Матч ТВ» и сайте mathctv.ru. Старт эфира — в 19.00 мск. Кроме того, игру покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной пдписке.

Следить за стартовыми составами, статистикой, основными событиями и результатом игры «Рубин» — «Краснодар» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

«Рубин» завершил прошлый сезон на восьмом месте, набрав 43 очка. «Краснодар» финишировал вторым с 66 очками и отстал от ставшего чемпионом «Зенита» на два балла.

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