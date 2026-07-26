Черчесов перед матчем с «Локомотивом»: «Хочу увидеть команду, которая выходит на поле и выигрывает»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем матче с «Локомотивом» в 1-м туре РПЛ.

«Жду сегодня того, что мы наигрывали, хотели и показали в контрольных матчах. Хочу увидеть команду, которая выходит на поле и выигрывает. Из новичков у нас в стартовом составе Адамов и Ромао. Если первый четко знаком с лигой, то бразилец — нет. Остальные новички тоже хотят выйти на поле. Выйдут ли они? Ход матча нам будет диктовать, какие изменения делать в составе. Что касается того, что у «Локомотива» нет профильного нападающего, мы будем отталкиваться от себя. Нам нужно войти в игру, и мы знаем, чего сами хотим и как играет соперник. Все покажет матч», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата».

Матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет в Москве. Начало игры — в 17.00 мск.