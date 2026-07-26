Ещенко считает, что «Спартаку» необходимо усиление для борьбы за чемпионство

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о шансах красно-белых на чемпионство.

«В принципе, «Спартак» играет хорошо. Молодцы. Так же надо и продолжать. Если продолжат, то будут одними из претендентов на титул. Они и должны — это же «Спартак». Но мне кажется, команде еще нужно по одному игроку в каждую линию. Первоначально в нападение», — сказал Ещенко «СЭ».

В 1-м туре РПЛ «Спартак» обыграл новичка лиги «Родину» (3:0).