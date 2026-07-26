«Оренбург» — «Ростов»: во сколько начало матча РПЛ

«Оренбург» и «Ростов» сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в воскресенье, 26 июля. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Алексей Новиков.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

26 июля, 19:30. Газовик (Оренбург)

Прямая трансляция встречи «Оренбург» — «Ростов» начнется в 19.25 на телеканале «Матч Премьер». Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru при наличии соответствующей подписки.

Следить за составами, статистикой, основными событиями и результатом встречи можно будет в матч-центре на нашем сайте.

В прошлом сезоне «Оренбург» занял 12-е место в РПЛ, набрав 29 очков в 30 матчах. «Ростов» завершил чемпионат на 10-й строчке с 33 очками. Оренбуржцы сохранили место в высшем дивизионе напрямую, опередив зону переходных матчей на два очка.

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