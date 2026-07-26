«Локомотив» — «Ахмат»: во сколько начало матча РПЛ

«Локомотив» и «Ахмат» сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 26 июля. Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Матч начнется в 17.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

26 июля, 17:00. РЖД Арена (Москва)

Посмотреть матч онлайн можно будет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru в разделе прямых трансляций при наличии подписки. Эфир начнется в 16.55 мск, за 5 минут до игры.

Следить за стартовыми составами, статистикой, основными событиями и результатом игры можно будет в матч-центре на нашем сайте.

«Локомотив» стал бронзовым призером РПЛ сезона-2025/26. Московский клуб набрал 53 очка и уступил только «Зениту» и «Краснодару». «Ахмат» с 37 очками занял девятое место.

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