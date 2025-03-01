1 марта 2025, 14:46

Прокопец: «Сантос вновь будет считаться легионером в РПЛ, если сыграет за сборную Бразилии»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Юрист Михаил Прокопец рассказал, что имеющий гражданство РФ защитник «Зенита» Дуглас Сантос в случае игры за сборную Бразилии в отборе на чемпионат мира или другом официальном турнире не сможет выступать за команду России.

«Если Дуглас Сантос сыграет в одном матче за сборную Бразилии в отборе на чемпионат мира или другом официальном турнире, то он вновь будет считаться легионером в РПЛ и не сможет сыграть за сборную России», — сказал Прокопец ТАСС.

В пятницу стало известно, что Сантос попал в расширенный состав сборной Бразилии на матчи отборочного турнира на чемпионат мира в марте. В октябре 2024 года футболисту предоставили гражданство РФ.

30-летний Сантос выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В составе петербуржцев футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России.

Источник: ТАСС
Читайте также
Дмитриев заявил о возможном скачке цен на нефть из-за помощи Британии в Ормузе
Стало известно о возможной отправке депутатов Госдумы для переговоров в США
Грозит ли рынку СПГ многолетний дефицит, даже если война с Ираном закончится завтра. Разбор
Литовскому бойцу включили гимн СССР на турнире MMA в Вильнюсе
ЧМ-2026 по фигурному катанию пройдет в Праге с 23 по 29 марта
Михаил Дегтярев – о снятии санкций с ВФЛА: "Тема допинга в легкой атлетике полностью закрыта"
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
Материалы сюжета: Легионер для сборной России
«Понимаю эмоции болельщиков ЦСКА в свой адрес». Марио Фернандес — о завершении карьеры
Официально: Дуглас Сантос — снова легионер. Теперь у «Зенита» проблемы с лимитом, но в клубе не расстраиваются
Выступать за Россию Дугласу Сантосу разрешил аргентинец. Менять гражданство можно один раз, но есть исключения
Дуглас Сантос — в расширенном списке сборной России. И Бразилии тоже! Как так?
Карпин: «Не общался с Сантосом до его включения в расширенный состав сборной»
В агентстве Сантоса заявили, что игрок не принял решение, за какую сборную выступать
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Дзюба поддержал идею совместного вызова в сборную России с Кержаковым
Карпин поздравил болельщиков сборной России с Новым годом
Сборная ЦАР хочет провести товарищеский матч с Россией
Дюков: «Не вижу связи между уходом Карпина из «Динамо» и последними результатами сборной России»
В РФС не исключили, что вновь разрешат Карпину совмещать посты
Митрофанов заявил, что РФС доволен играми сборных в 2025 году
Газизов: «Обидно, что не выиграли в матче с «Локомотивом»

«Пари НН» и «Акрон» не забили голов в первом тайме матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 15 4 3 47-16 49
2
 Зенит 22 14 6 2 41-15 48
3
 Локомотив 22 12 8 2 48-30 44
4
 Балтика 22 11 9 2 30-9 42
5
 ЦСКА 22 12 3 7 34-24 39
6
 Спартак 22 11 5 6 35-30 38
7
 Рубин 22 8 6 8 22-25 30
8
 Ахмат 22 8 6 8 27-28 30
9
 Динамо 22 8 6 8 37-30 30
10
 Акрон 22 5 7 10 27-38 22
11
 Ростов 22 5 7 10 17-25 22
12
 Динамо Мх 22 5 6 11 12-27 21
13
 Кр. Советов 22 5 6 11 22-40 21
14
 Пари НН 22 6 2 14 18-36 20
15
 Оренбург 22 4 6 12 21-33 18
16
 Сочи 22 2 3 17 20-52 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.04 13:00 Акрон – ЦСКА - : -
4.04 15:15 Зенит – Кр. Советов - : -
4.04 17:30 Динамо – Оренбург - : -
4.04 19:45 Ахмат – Краснодар - : -
5.04 14:00 Пари НН – Ростов - : -
5.04 16:30 Динамо Мх – Балтика - : -
5.04 19:30 Спартак – Локомотив - : -
6.04 19:30 Сочи – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 12
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 12
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 8
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 20 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 20 1 2
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 20 1 7
Вся статистика

