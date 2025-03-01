Прокопец: «Сантос вновь будет считаться легионером в РПЛ, если сыграет за сборную Бразилии»

Юрист Михаил Прокопец рассказал, что имеющий гражданство РФ защитник «Зенита» Дуглас Сантос в случае игры за сборную Бразилии в отборе на чемпионат мира или другом официальном турнире не сможет выступать за команду России.

«Если Дуглас Сантос сыграет в одном матче за сборную Бразилии в отборе на чемпионат мира или другом официальном турнире, то он вновь будет считаться легионером в РПЛ и не сможет сыграть за сборную России», — сказал Прокопец ТАСС.

В пятницу стало известно, что Сантос попал в расширенный состав сборной Бразилии на матчи отборочного турнира на чемпионат мира в марте. В октябре 2024 года футболисту предоставили гражданство РФ.

30-летний Сантос выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В составе петербуржцев футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России.