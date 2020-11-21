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Парфенов оценил готовность «Арсенала» к матчу против «Локомотива»

18:55
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Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов оценил готовность команды к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Многие ребята после травм вернулись, кто-то еще не подошел, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Это самая главная проблема: нужно выровнять общее состояние команды. С этим столкнулись не только мы, нужно двигаться дальше.

Локомотив — Арсенал Т

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