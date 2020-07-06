«Папины дочки». Жена Карпина пошутила над выражением лица тренера «Ростова»
6 июля 2020, 16:25
Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала новую сторис в Instagram. Жена 51-летнего российского специалиста показала коллаж со своими дочерьми и мужем.
«Папины дочки», — подписала фото Дарья.
По центру снимка расположен Валерий Карпин с такой же ухмылкой на лице, как и у своих детей — девочек Дарьи и Александры.
«Ростов» с 43 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
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