«Пап, пошла тебе кофе готовить». Дмитрий Комбаров — об одном из плюсов карантина
01:15
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал об одном из преимуществ карантина из-за коронавируса.
— Один из плюсов карантина — то, что мы можем общаться с близкими и родными, — рассказал Комбаров. — Дочка у меня начала сама готовить, мыть посуду, помогает бабушке чистить картошку. Причем сама изъявляет желание, а не делает это из-под палки. Просыпаюсь, а она мне: «Пап, я пошла тебе кофе готовить», я в ответ: «Давай, Улечка, спасибо»
Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, ближайшая возможная дата возобновления турнира — 31 мая.
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