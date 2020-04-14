Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал об одном из преимуществ карантина из-за коронавируса.

— Один из плюсов карантина — то, что мы можем общаться с близкими и родными, — рассказал Комбаров. — Дочка у меня начала сама готовить, мыть посуду, помогает бабушке чистить картошку. Причем сама изъявляет желание, а не делает это из-под палки. Просыпаюсь, а она мне: «Пап, я пошла тебе кофе готовить», я в ответ: «Давай, Улечка, спасибо»

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, ближайшая возможная дата возобновления турнира — 31 мая.