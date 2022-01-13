Панюков в ближайшее время может покинуть «Урал»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Урала» Андрей Панюков может покинуть екатеринбургский клуб.

Решение об его будущем может быть принято в ближайшее время.

В нынешнем сезоне РПЛ 27-летний футболист провел 6 матчей, в которых забил один гол. Россиянин выступает за «Урал» с августа 2018 года.