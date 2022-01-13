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Сегодня, 11:29

Слуцкий рассказал о старте зимних тренировочных сборов «Рубина»

Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему зимние тренировочные сборы команды проходят в Турции.

«От добра добра искать смысла нет, — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина». — У нас поле, которое выдерживает все дожди. Во второй день сбора шел проливной дождь, но здесь прекрасный дренаж. Соответственно, у нас здесь есть специальная площадка для преактивации, специальный шатер, где хранятся велосипеды, тренажеры, необходимое оборудование для восстановления и преактивации. В любом другом отеле нам бы пришлось все это выстраивать заново. А учитывая, что отели в Турции не так сильно отличаются по уровню, смысла менять их нет. Мне кажется, сейчас очень многие клубы выбирают уже привычные места, просто потому что это исключает какие-то организационные и административные проблемы«.

Также тренер рассказал о том, в каком настроении команда перед сборами.

«Новые сборы, длинный кусок. Все конструктивны. Кому-то нужно доказывать, кому-то повышать форму, кому-то улучшать состояние и общий уровень мастерства. Все как всегда, сборы есть сборы», — сказал он.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Рубин» набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-pytaemsya-nahodit-molodyh-interesnyh-igrokov
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