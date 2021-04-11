Гильерме рассказал, за что получил желтую карточку в матче со «Спартаком»

Голкипер «Локомотива» Гильерме объяснил, за что получил желтую карточку в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (2:0).

— Когда вы выходили на матч, было и ощущение, что будете играть как бог?

— Конечно, нет. Перед зимним перерывом я играл ниже своего уровня. Уехал в отпуск и решил, что надо прийти в себя. В Испании на сборах была цель вернуть свою игру. Считаю, сейчас мне не надо никому ничего доказывать, но я хотел показать сам себе, что Гильерме еще несколько лет может играть на своем высоком уровне. И с первой тренировки на сборах у меня была такая цель. Чемпионат еще не закончен, мы в полуфинале Кубка. Но, думаю, я начинаю возвращаться на свой уровень.

Конечно, дерби — всегда больше, чем обычный матч. Сегодня бог мне подарил такую игру. Но самое главное — игра команды, а не моя. Один человек не может выиграть матч. Сегодня все молодцы. У нас была сложная неделя: после возвращения из Сочи почти 10 человек выбыли. Нелегко сегодня было. Видно, что мы как команда настроены на одну общую цель.

— За что вы получили желтую?

— Я не орал на ассистента судьи. Я орал на нашего тренера по физподготовки. Я его звал до этого — хотел сказать, что Рифат устал. Потом я вернулся в поле — а Ларссон уже один на один со мной. Я кричал ему: «Бл***... ой» В общем, я не орал на судью, а он подумал, что на него.

— Ты давно не стрижешься — это на удачу?

— Просто хочу чуть-чуть поменять стиль. Буду с длинными волосами, как Сергей Овчинников

(Артем Калинин)