Овечкин зарядил перекличку с болельщиками «Динамо» после первой победы в этом сезоне РПЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин устроил перекличку с болельщиками футбольного «Динамо» после победы бело-голубых над «Динамо» из Махачкалы (3:1) в 3-м туре РПЛ.

После игры Овечкин с детьми подошел к трибуне D, где располагались болельщики «Динамо».

«Ооо, это «Динамо», славься клуб родной наш, мы всегда с тобой», — несколько раз пропел Овечкин, заряд которого подхватили болельщики.

«Динамо» одержало первую победу в этом розыгрыше РПЛ и с 4 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.