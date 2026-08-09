Нападающий «Зенита» Глушенков забил 50-й гол в РПЛ

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил 50-й гол в РПЛ в матче с «Родиной» в 3-м туре чемпионата России.

Форвард открыл счет на 23-й минуте поединка с «Родиной», который проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Чтобы достичь отметки в 50 голов ему понадобилось 163 матча.

Среди действующих игроков РПЛ больше Глушенкова забивали только нападающий «Зенита» Александр Соболев (76 голов в 220 матчах), форвард «Краснодара» Джон Кордоба (64 гола в 118 матчах) и полузащитник «Зенита» Александр Ерохин (54 гола в 308 матчах).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и «Родины».