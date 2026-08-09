«Зенит» — «Родина»: хозяева ведут в счете после первого тайма

«Зенит» ведет в счете после первого тайма матча 3-го РПЛ против «Родины» — 1:0.

Встреча проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Единственный гол на 23-й минуте игры забил нападающий хозяев Максим Глушенков.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.