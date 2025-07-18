Овечкин приехал на матч «Динамо» — «Балтика»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приехал на матч 1-го тура РПЛ между «Динамо» и «Балтикой».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» примет на своем поле «Балтику» в пятницу, 18 июля. Матч начнется в 20.30 по московскому времени.

В сезоне-2024/25 бело-голубые заняли пятое место в чемпионате России. Калининградская команда выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Балтика».