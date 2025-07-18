Талалаев: «Балтика» — рабоче-крестьянская команда»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев перед матчем 1-го тура чемпионата России с «Динамо» назвал бело-голубых не самой простой командой.

«Секрет прост — нужно забить на один гол больше. Играем с не самой простой командой. 90 минут есть, посмотрим. Мы такая рабоче-крестьянская команда, мы выходим, ищем свои моменты, стараемся создавать больше, чем наш оппонент», — приводит Telegram-канал «Балтики» слова Талалаева.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Балтика».