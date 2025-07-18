Судья поприветствовал тренеров «Динамо» и «Балтики» перед матчем РПЛ

Главный судья матча 1-го тура РПЛ «Динамо» — «Балтика» Ян Бобровский обменялся рукопожатиями с главными тренерами команд Валерием Карпиным и Андреем Талалаевым перед началом игры.

Матч «Динамо» и «Балтики» проходит на «ВТБ Арене» в Москве.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Балтика».

В сезоне-2024/25 бело-голубые заняли пятое место в чемпионате России. Калининградская команда выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.