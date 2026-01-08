Отец Жерсона: «Надеюсь, что сделка по переходу в «Крузейро» будет закрыта. Думаю, все получится»

Маркао, отец полузащитника «Зенита» Жерсона, прокомментировал переговоры сына о возможном переходе в «Крузейро».

«Посмотрим, что произойдет. Надеюсь, что сделка будет закрыта, потому что ситуация накалена. Но думаю, что все получится.

Жерсон спокоен. У нас партнерские и доверительные отношения между отцом и сыном. Как профессионал, я откладываю роль отца и сосредоточен на рабочих моментах», — приводит слова Маркао Itatiaia.

28-летний бразилец выступает за «Зенит» с лета 2025 года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Контракт Жерсона с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста 18 миллионов евро.